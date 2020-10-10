Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдёт с 22 марта по 1 июля, соответствующий проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приказом утверждаются расписание проведения единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) в 2021 году, время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2021 году; требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ в 2021 году, — следует из документа.

Так, экзамен будет организован в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что участники экзаменов, их учителя и родители по итогам кампании ЕГЭ 2020 года обратились в Рособрнадзор с предложениями по изменению правил сдачи единого госэкзамена. Ведомство, отмечает его пресс-служба, уже завершило сбор и анализ поступивших обращений.

Предложения были направлены до 1 сентября. Подобный сбор заявлений, в которых предлагаются различные варианты по усовершенствованию экзаменационной кампании, проводится каждый год.