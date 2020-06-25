Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик опубликован на странице проекта в ютубе.

Первоначально компания собиралась представить игру на конференции, но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из них. Его длительность составила около 25 минут.

Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она является продолжением вышедшей в 1990 году настольной игры Cyberpunk 2020. Впервые проект представили в мае 2012 года.

Изначально Cyberpunk 2077 собирались выпустить 16 апреля 2020 года, но релиз перенесли на 17 сентября, а позднее выход игры отложили до 19 ноября. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.