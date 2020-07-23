Телеканал «IPT Полтава» опубликовал видео с места, где мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.

На кадрах показаны работающие на месте происшествия сотрудники спецслужб.

Ранее полиция в Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон машины, угрожает взорвать гранату. Отмечается, что изначально он взял в заложники работника уголовного розыска, а после переговоров поменял его на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна. Преступник намерен покинуть город на автомобиле, который полиция предоставила ему согласно его требованиям. Проводится спецоперация.