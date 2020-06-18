В Сети появилась видеозапись, сделанная у жилого дома на улице Приорова в Москве. На ней показано, как молодой человек стоит на крыше машины и что-то кричит вверх.

Как оказалось, на камеру попал будущий «приоровский стрелок» Севастьян Путинцев. Как передает РЕН ТВ, на видео показано, как он пытается извиниться перед своей возлюбленной после очередной ссоры.

«Признаюсь, я вел себя очень плохо», — кричит молодой человек. Он добавил, что все равно любит девушку и просит прощения. После этого он садится в свой автомобиль.

Между тем Life Shot сообщает, что Севастьян и убитая им девушка Елизавета Хлюпина встречались около пяти лет. Их отношения все время сопровождались руганью и расставаниями. Тем не менее, они вновь начинали общаться.

Кроме того, стало известно, что Севастьян даже успел познакомить Лизу с родителями. Но около четырех месяцев назад пара вновь рассталась.

Накануне, 17 июня, за день до страшной трагедии парень покрутился возле подъезда возлюбленной. При этом он случайно врезался в другую машину, после чего, позвонил отцу за советом.