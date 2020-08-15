В интернете опубликовали момент предполагаемого убийства силовиками участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского 10 августа.

Ролик разместил телеграм-канал Euroradio, он смонтирован из двух записей с разных ракурсов.

На кадрах мужчина с поднятыми пустыми руками идет навстречу силовикам. После чего видна вспышка от выстрела. Протестующий остановился, пошатнулся и через несколько секунд упал.

МВД Белоруссии утверждало, что он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Ранее сегодня агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр из видео, на котором, как утверждает автор записи, также запечатлен момент гибели Тарайковского.

Сегодня в Минске прошли похороны Тарайковского. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.