Следственный комитет России впервые показал допрос жительницы Астрахани, убившей своего 12-летнего сына.

Она призналась, что лишила жизни своего ребенка, ударив его несколько раз гантелью. После этого она вытерла кровь, подогнала машину к главному входу.

«За руки его спустила на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье, свернула кровавую подушку и матрас», — призналась мать убитого.

Затем астраханка положила в пакет окровавленную гантелью, телефон сына и уехала. Тело мальчика она отвезла на 7-ю Литейную и выгрузила. Затем она доехала до реки и бросила туда целофановый пакет с гантелью.

В пятницу следствие предъявило 56-летней женщине обвинение.

До этого СМИ узнали, что подозреваемая в убийстве сына хотела выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Тем не менее, соратники по партии ее не поддержали.

19 июня 2020 года забетонированное тело 12-летнего мальчика обнаружили под полом дома его старшего брата. Следственные органы узнали, что 56-летняя мать мальчика во время вспыхнувшего конфликта убила его гантелей. Следствие установило, что убийство произошло 5 марта 2020 года. За день до трагедии 12-летний мальчик ушел из дома, а вернулся только под утро. Это и стало причиной ссоры.

Чтобы спрятать тело, женщина залила труп сына бетоном и спрятала под пол дома. После этого она старалась ввести в заблуждение следователей. Так, 6 марта она вместе с супругом обратилась в полицию и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу, а затем исчез.