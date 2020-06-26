Опубликовано видео с камер наблюдения солдата-срочника на машину ФСО перед началом парада Победы на Красной площади 24 июня. Молодой человек в каске проходит мимо рядов построенных для марша на параде военных в парадной форме и разбивает его стекло винтовкой. Через секунду его обезвреживают.

Рядовой Никита Еременко, как сообщалось ранее, должен был стать участником парада Победы в составе исторической роты, одетой в форму Великой Отечественной.

Причиной его демарша назвали ссору с сослуживцем — после нее срочника отстранили от участия в параде, оставив в резерве. Это и послужило причиной нападения на автомобиль ФСО. Видеоролик с моментом нападения появился в телеграм-канале Baza.