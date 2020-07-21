Украинские СМИ публикуют фото мужчины, который захватил в заложники пассажиров автобуса. Он заявил, что автобус заминирован. В сети удалось найти страницу террориста.

Отмечает, что мужчину зовут Максим Плохой, он автор книги «Философия преступника». В сети появился его манифест, в котором он назвал свой поступок «антисистемным». Плохой считает, что главным террористом является украинское государство, он обвиняет в происходящем в стране власть, а также олигархов – начиная от Порошенко и Ахметова и кончая Медведчуком. Он считает, что они должны выложить в сети запись "я — террорист в законе". Таково его требование.

Также Плохой опубликовал еще одно странное требование — он призывает Зеленского заявить о необходимости смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Также Плохой выложил видео, где он позирует с автоматом и в берете. «С днем антисистемы. Не обманывайте себя, празднуйте правду», — сказал мужчина. Стоит отметить, что на своей странице Плохой размещает тексты сочинённых им стихов.