Минздрав показал, как выглядят ампулы первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, созданной в России.

Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Ампулы имеют крышки двух разных цветов: красную и синюю. Одна из них — первый укол, а другая — второй.

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что векторная двухкомпонентная вакцина создана на основе аденовируса человека и не содержит компонентов вируса COVID-19.

РИА Новости

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.