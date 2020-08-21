На днях мама Никиты Уманского рассказала в эфире шоу «Бородина против Бузовой», что больна раком четвертой стадии. Никита сказал, что этот эфир был для него одним из самых тяжёлых. Однако некоторые зрители усомнились в таком тяжёлом диагнозе.



Так уж получилось, что с подобными диагнозами очень часто встречаются люди, а Светлана Николаевна не похожа на подобных больных. Можно было бы предположить такую болезнь, но с меньшей стадией, ведь на последней стадии человек обычно выглядит гораздо более слабым, измождённым и подавленным. А до сегодняшнего момента даже все молодые удивлялись энергии и активности женщины, которой уже 70 лет.



Светлана Николаевна поделилась, что болеет уже три года, чем вызвала ещё большее недоумение в лицах подписчиков и поклонников проекта «Дом-2». Ещё недавно она ходила по салонам красоты, а тяжелобольной человек вряд ли будет заниматься подобным. Многие зрители подозревают, что диагноз женщины либо просто придуман, либо они ошиблись со стадией рака.