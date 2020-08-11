Актер Михаил Ефремов, госпитализированный с подозрением на инсульт, пришел в сознание, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, жизни Ефремова ничего не угрожает. Артиста обследовали, подозрение на инсульт у него не подтвердилось. Врачи поставили Ефремову диагноз ишемическая атака.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце. Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу.

Состояние Ефремова в больнице изменилось

Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации.