После вакцинации здоровые добровольцы показали более сильный иммунитет, чем люди после болезни.

Испытания на людях, которые проводят американская и немецкая фармацевтические компании, начались в мае. При создании вакцины использовалась технология мРНК, которая тренирует иммунную систему здорового человека на выработку антител к инфекции.

Тесты проводились на 45 здоровых добровольцах от 18 до 55 лет. 24 из них получили две инъекции препарата с интервалом в 21 день. 12 добровольцев – только одну инъекцию, но большей силы. 9 человек получили два укола плацебо.

Лучший результат оказался у тех добровольцев, которые получили две дозы препарата. Через 28 дней после второй инъекции уровень их антител превысил уровень у переболевших коронавирусом.

Серьёзных побочных эффектов не замечено. Наблюдалось лёгкое повышение температуры, небольшая лихорадка и озноб, проходящие через день. В месте инъекции наблюдалась лёгкая боль.

Учёные полагают, что пришло время переходить к более масштабным испытаниям вакцины.