В Москве за последние сутки выявили 5997 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 491 542. Обновленные данные появились в четверг, 12 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 354 705 пациентов, из них 3959 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7573 человека, также известно о 71 скончавшемся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 729 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 94 299. За все время число выздоровевших превысило 69 тысяч человек, также зафиксировано 1758 летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выйдет из пика по коронавирусу через несколько месяцев. Он отметил, что власти Москвы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за пандемии.