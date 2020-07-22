Убитая в центре Москве 26-летняя продавщица Марина часто жаловалась на избиения со стороны своего жениха Александра. По данным telegram-канала «112», мужчина регулярно избивал ее по самым нелепым поводам.

В конце мая девушка обратилась за советом к близкой подруге о том, как ей обратиться в полицию. Тогда она даже сняла побои, которые ей нанес Александр. В доказательство telegram-канал опубликовал фото медицинской справки.

Однако через некоторое время пара помирилась, и девушка не стала писать заявление в полицию. Более того, в знак примирения она удалила все свои сообщения в Twitter, в которых описывала насилие со его стороны.

Стоит отметить, что знакомые возлюбленных положительно отзывались как о самом Александре, так и о его отношениях с Мариной. По словам соседей, что пара выглядела очень счастливой — они ходили вместе, держась за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. По их словам, молодого человека могло «переклинить», другого объяснения нет, почему он мог убить свою девушку, с которой у него должна была через считанные недели состояться свадьба.

В настоящее время жених является главным подозреваемым в убийстве, его разыскивают.