В Сети появились кадры, сделанные незадолго до убийства 26-летней Марины Панкратовой, чье окровавленное тело в московской квартире обнаружила мать её жениха. Через несколько дней девушка должна была выйти замуж. Именно её возлюбленный считается главным подозреваемым в этом деле.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Lifeshot, Марина и её жених Александр подходят к подъезду своего дома в центре Москвы. Видно, что девушка расстроена и чуть ли не плачет. Молодые люди ругаются. Мужчина бьет свою невесту по голове, после чего они поднимаются в квартиру.

Напомним, мёртвую 26-летнюю девушку с многочисленными синяками и кровоподтеками обнаружила несостоявшаяся свекровь в квартире своего сына в Колпачном переулке. Несчастная лежала на кровати практически голой. Издание «Подъем» отмечает, что жертва получила черепно-мозговую травму, а кости её лица оказались сломаны. На месте трагедии следователи нашли пистолет.

Мать Александра уверяет, что молодые люди между собой не конфликтовали. Парень работал на стройке, а его невеста – администратором в магазине.

Тем не менее, именно жениха подозревают в жестокой расправе над своей избранницей за две недели до свадьбы. Александр уже три дня не выходит на связь с матерью, сейчас его разыскивает полиция. Lifeshot отмечает, что подозреваемый приходится племянником убитому несколько лет назад подполковнику ФСБ.