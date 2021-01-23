Новый штамм оказался опаснее, чем предполагалось.

В середине декабря стало известно, что проблем с пандемией у нас прибавилось. Власти Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее предыдущих версий вируса.

Для Лондона это обернулось третьим локдауном. Спустя месяц после сообщения о новом штамме в британской столице почти не оставалось мест для больных коронавирусом. Новый штамм, тем временем, распространялся по другим странам. В России он тоже уже зафиксирован.

Изначально предполагалось, что мутация повлияла только на способность коронавируса проникать в организм, но никак не сказалась на тяжести заболевания и уровне смертности. Однако, сейчас стало ясно, что это не так.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил на брифинге, что первые данные, возможно, были ошибочными. По информации медиков, ранее от коронавируса умирали десять человек из тысячи заражённых, а от нового штамма смертность составляет 13-14 человек на тысячу заболевших. То есть, это все же выше, чем от классического коронавируса.

В мире коронавирусом заболели уже почти 98,5 миллионов человек. Свыше двух миллионов заболевших погибли. В России ситуация пока остается сложной, но в последние дни количество новых случаев стало снижаться.

Ранее вирусолог предположил, что будет с коронавирусом дальше.