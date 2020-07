Не выходя из дома.

Министерство туризма Исландии запустило проект Looks Like You Need Iceland («Кажется, вам нужна Исландия»), в котором любой желающий может поорать. Для этого надо зайти на сайт и записать свой крик, пишет Meduza.

На сайте пользователь также может выбрать подходящую скалу, поле или любую другую локацию. Кроме этого, можно послушать и чужие крики. Записанный ор будут транслировать через колонки в том месте, которое вы выберите.

Авторы проекта надеются, что такой формат терапии поможет измученным людям хотя бы чуть-чуть успокоиться. Однако все же советуют обратиться за профессиональной помощью.

«В этом году вы прошли через многое. Похоже, вам нужно идеальное место для того, чтобы выпустить пар», — указано на сайте проекта.