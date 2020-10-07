Исполнитель роли повара Феди из сериала «Кухня» Михаил Тарабукин признался, что переболел тяжелой формой Covid-19. Он пошутил, что это легкий способ «скинуть несколько килограммов», сообщает издание «7дней».

Тарабукин отметил, что не так давно медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Заболевание сопровождалось очень высокой температурой, которую врачам не удавалось сбить. Кроме того, у актера надолго пропало обоняние. После продолжительной борьбы с заболеванием артисту удалось победить инфекцию, однако противостояние отразилось на его внешнем виде: он сильно похудел.

«Хотите экстремальный рецептик, как скинуть несколько килограммов?!» — пошутил Тарабукин.

Он добавил, что коронавирус помог ему помолодеть и наотрез отказаться от алкоголя и кофе по утрам. При этом артист подчеркнул, что в итоге переболеть Covid-19 придется каждому человеку, поскольку «это с нами очень надолго».

Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Анастасия Макеева сообщила подписчикам в Instagram о госпитализации Народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с подозрением на заражение коронавирусом. Однако впоследствии артистка отредактировала пост, удалив из него информацию об актере.