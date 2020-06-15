Певица почтила память жертв страшного пожара в Лондоне

За последний год 32-летняя Адель похудела на 45 килограммов. Певица изменила рацион питания и активно занялась спортом. После развода с мужем Саймоном Конекки она кардинально изменила образ жизни и заявила, что хочет стать для своего семилетнего сына Анджело достойной мамой.

Артистка питается всего на 1000 ккал в день, а также ежедневно занимается пилатесом. По словам инсайдеров, Адель довольна своим преображением, однако она ведет скрытный образ жизни и не выходит в свет, так как хочет привыкнуть к новой внешности.

Однако ради акции памяти жертв пожара, который произошел в Лондоне три года назад, Адель решила появится на публике. Артистка почла память 72 человек, которые погибли в здании Grenfell Tower. Она записала видеообращение к семьям жертв пожара и своим поклонникам.

«Я хочу послать всем вам свою любовь. Для нас очень важно помнить ту ночь, но также необходимо подумать о том, что происходит с нами сейчас, и радоваться жизни, которую мы прожили. Нам необходимо проявить сострадание, дух товарищества и настойчивость для решительных действий. Люди нуждаются в друг друге, чтобы выжить»

Фанаты Адель поблагодарили ее за поддержку и помощь. Некоторые все же обратили внимание на обновленный имидж звезды. Певица подчеркнула похудевшее лицо, собрав волосы в тугой пучок, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Фото: @adele