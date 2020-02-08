Похороны депутата Госдумы Хайруллина в казанском поселке Мирный завершились. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на парламент Татарстана.

Известно, что депутата похоронили на мусульманском кладбище.

«Айрата Назиповича Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, рядом с могилой матери», — рассказали в пресс-службе.

Церемония прощания с Хайруллиным прошла в Татарской государственной филармонии имени Тукая. Соболезнования родным и близким погибшего выразили спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, руководитель фракции Единая Россия в нижней палате парламента Сергей Неверов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также другие официальные лица.

О крушении вертолета с Хайруллиным на борту стало известно накануне. В результате жесткой посадки пострадали два человека, еще один погиб. Впоследствии выяснилось, что скончался сам депутат. Членом парламента он был в IV, V, VI и VII созывах, представлял партию "Единая Россия".

По информации СК, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия.

В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что вертолет Bell 406 является собственностью компании "Восток Транс".

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