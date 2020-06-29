Мешки из-под трупов, которые были обнаружены в поселение Сосенское, буквально в километре от инфекционной больницы в Коммунарке, могли быть выброшены самими работниками местного морга. Свои версии о том, как опасные отходы с данными пациентов могли оказаться в обычной канаве, выдвинул член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Совета при Президенте по профквалификации Антон Авдеев.

По словам эксперта, существует две основные структуры, работающие с трупами: одна — служба перевозки, которая подчиняется Бюро СМЭ, вторая – непосредственно сам морг. Когда человек умирает либо дома, либо в больнице, за ним приезжает трупоперевозка. Переупаковка из одних пакетов в другие идет в морге, так как во время перевозки мешки пачкаются, обратно в них складывать уже вскрытый труп нельзя. Фактически это единственный момент, где могли быть утеряны мешки, так как покойников, умерших от ковид, до сих пор выдают в мешках.

— Ритуальных агентов подозревать бессмысленно, ведь сложно представить, что несколько человек специально говорились и увезли мешки в одно и то же место, — говорит Авдеев.- Тут у меня три гипотезы: либо эти пакеты и документация были потеряны на этапе перевозки, либо сам морг не договорился с утилизацией, либо это специально сделано.

По перевозке проверить все очень просто. У них есть все: сколько поступило, сколько убыло, сколько ушло в архив. И на каждом таком документе ставится подпись. Так что если это вина перевозчика, то органы очень быстро это обнаружат. В морге тоже просто проверить, также по документам. И последнее – это просто могла бы быть провокация специальная. Мешки типовые, сделать это не трудно.