В июне 2020 года опрос Высшей школы экономики показал: 23,2% россиян не верят в реальность пандемии COVID-19. Многие верили в теории заговора и отказывались пользоваться средствами защиты — однако, столкнувшись с болезнью, поверили в реальность происходящего. Бывшие ковид-диссиденты рассказали «Газете.Ru», как менялось их отношение к коронавирусу.

Пандемия длится уже более полугода — и с каждым днем все больше людей на собственном опыте понимают: COVID-19 — не разновидность ОРВИ, опасность которой преувеличивают власти и СМИ, а опасное заболевание, от которого могут пострадать их близкие или они сами. В июне опрос Высшей школы экономики показал, что 23,2% россиян думают, будто пандемию выдумали, а еще 9,6% считают опасность преувеличенной. «Газета.Ru» поговорила с теми, кто входил в их число, но изменил свое мнение, столкнувшись с болезнью.

«Нет никакого вируса — это очередной инфошум»

Кирилл из Брянска сразу не поверил в существование нового вируса. «От этих новостей стало некуда деваться! Я все же не верил, что это что-то опасное и неизвестное — температура и сухость в горле характерны для многих болезней. Паники я понять не мог, но больше раздражало (и до сих пор раздражает), что коронавирус стал чуть ли не единственной темой большинства СМИ.

Это все выглядело слишком натянуто, и я все больше уверялся в том, что нет никакого нового и неизвестного вируса, что это очередной инфошум для отвлечения общественного внимания»,

— рассказывает 27-летний молодой человек.

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Его лучший друг наоборот очень серьезно воспринимал информацию о коронавирусе. Первые месяцы он почти не выходил из дома, соблюдал все меры безопасности. «Я, конечно, относился с пониманием, хотя мы часто спорили с ним на эту тему», — подчеркнул Кирилл.

По словам Кирилла, постепенно его приятель начинал все более спокойно относиться к пандемии: «Уже не отсиживался дома, редко можно было видеть на нем маску». Но в сентябре он неожиданно заболел — у него резко поднялась температура. «Никто не думал о плохом — были уверены, что это обычная сезонная простуда», — признался житель Брянска.

Через три дня другу стало хуже — его госпитализировали. «Первый тест на ковид показал положительный результат. Все его близкие были шокированы, и я в том числе», — сказал Кирилл. Болезнь развивалась слишком стремительно, и через два дня молодой человек скончался.

«Это было очень тяжело принять, а главное, осознать, что это тот самый коронавирус, о котором почти год уже только и разговоры и в опасность которого я не верил», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

«Болезнь буквально сожрала его»

22-летняя Мария из Красногорска с самого начала пандемии отказывалась пользоваться средствами защиты. «Все профилактические средства вселяли мне ощущение, что я попала в какую-то антиутопию. Моя тревожность нарастала, и я старалась бороться с системой всеми способами», — рассказывает девушка «Газете.Ru».

Она признается, что иногда допускала мысль о том, что COVID-19 может существовать, но была уверена, что эта болезнь опасна лишь для людей пожилого возраста и тех, кто болеет хроническими заболеваниями.

«Теперь я изменила эту точку зрения. По моему субъективному мнению, вторая волна коронавируса куда более опасна. Летальный исход помолодел. Сейчас смерти стали необъяснимыми, и такая загадочная ситуация произошла и в моем окружении», — сообщила Мария.

Девушка работает тренером в спортивной школе для детей. В конце сентября им поступило сообщение о том, что один из преподавателей учреждения заболела COVID-19. «Этой женщине 36 лет, она сразу же села на карантин, а все люди, которые контактировали с ней, сделали тест. И у всех он оказался отрицательным, но меньше повезло домочадцам. Заболели и муж, и ребенок, и ее мама. И большинство из них перенесли инфекцию легко. Все, кроме мужа», — уточнила девушка.

Заболевшему мужчине было 38 лет.

«Болезнь буквально сожрала его. Очень быстро он скончался. И это необъяснимо потому, что человек вел здоровый образ жизни, никогда не жаловался на самочувствие, у него не было никаких хронических заболеваний»,

— говорит Мария.

Теперь девушка выходит из дома только на работу, вместо метро предпочитает ездить на такси и соблюдает все эпидемиологические правила.

«Страшно выходить из дома»

26-летняя Юлия из Омска также поначалу относилась к COVID-19 несерьезно. «Мне было все равно. Была уверена, что поднятие такой паники — это просто заговор. Реально верила в эти конспирологические теории», — говорит она. Не могла ее убедить в реальности происходящего даже мама, работающая в медклинике — она отказывалась соблюдать меры предосторожности.

Уже в первую волну пандемии девушка заболела. «Видимо, мама принесла болезнь с работы. Заразилась почти вся семья — и мама, и моя сестра», — предположила омичка.

«Это было странно и страшно. В один день утром у мамы пропал вкус, у меня — вечером, у сестры — на следующий день. Мы сдали тесты, и результаты оказались положительными. Естественно, мы самоизолировались и не выходили никуда — это было ужасно», — поделилась Юлия.

По ее словам, вкусов она не чувствовала полтора месяца, а обоняние вернулось только частично — некоторые легкие ароматы девушка до сих пор не ощущает. Летом же Юлия заболела вновь. «Я тогда решила повторно сдать анализы на COVID-19, и они оказались положительными. Причем симптомов никаких не было — я сдавала просто так, ради интереса», — объясняет собеседница «Газеты.Ru».

Заболел и папа друга Юлии — он долгое время лежал в больнице на ИВЛ. «А другая моя знакомая из-за коронавируса похоронила практически всю свою семью: дочь, маму и тетю», — отметила девушка.

«От таких историй становится жутко. Сейчас я наконец вижу, что этот вирус очень коварный и непредсказуемый. Я с ужасом читаю данные о том, как быстро он прогрессирует. Непонятно, как жить, страшно выходить из дома, особенно после того, что я сама заражалась им повторно»,

— сказала Юлия.

Теперь девушка волнуется не только за себя, но и за близких. «Лично мое безразличное отношение переросло в страх, не столько за себя, сколько за близких. Мои бабушка и дедушка живут в другой стране, и я за них очень переживаю, так как они уже в возрасте. К тому же, их работа подразумевает личное общение с людьми», — заключила омичка.

Психологи убеждены, что отрицание попросту является основным защитным механизмом человека против стремительно меняющегося окружающего мира.

«Такое поведение — не что иное, как способ защитить свою психику», — говорит член Российского общества психиатров Ольга Маркина. По ее мнению, такие механизмы «позволяют нам снизить долю присутствия стресса в нашей жизни и не дать ему перейти в страдания». «В ряде случаев такой защитой может становиться отрицание наличия угрозы», — объяснила психиатр «Газете.Ru».