Похолодание до минус 6 градусов ожидается в ночь перед Рождеством во вторник, 7 января в столичном регионе.

Днем 6 января Москве и Подмосковье сохранится облачная погода и до 3 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2-7 м/с.

Ранее 4 января сообщалось, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие 10 дней.

3 января исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ушедший 2019 год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.