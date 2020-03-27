Погода тоже решила помочь москвичам находится в режиме самоизоляции. Воскресенье, 29 марта, станет последним настоящим теплым днем начала весны. Уже в ночь на понедельник резко похолодает, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В воскресенье погода порадует москвичей 15 градусами тепла, но ночью ожидаются легкие заморозки. Начнутся осадки — снег с дождем. Такая же погода сохранится и днем в понедельник. В ночь на вторник столбик термометра упадет до 7 градусов мороза. Днем не выше 4 градусов выше нуля, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно начнет улучшаться, но прежнее тепло не вернется.

«Многие расслабились после супертеплой зимы и уже настроились на то, что и весна такая же будет. Но природу не обманешь. Март всегда считался очень изменчивым месяцем. Пока об устойчивом тепле говорить не приходится», — отметил Вильфанд

При этом, по словам специалиста, уже можно начинать принимать солнечные ванны. После дня весеннего равноденствия солнце уже хорошо пригревает. И если находиться на улице в солнечный день, то вполне можно загореть.

В четверг в Москве побит температурный рекорд для 26 марта. В столице градусники показали 16 градусов выше нуля. Предыдущий рекорд тепла для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, когда максимальная температура составила +15,1 градуса со знаком плюс.