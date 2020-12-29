Врачи из США назвали признаки COVID-19, предшествующие респираторным проявлениям, то есть кашлю, насморку, жару и так далее.

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По их словам, человека начинает тошнить, появляется диарея, теряется аппетит. Особенность признаков в том, что они обычно длятся всего один день.

И тошнота, и потеря аппетита могут указывать на целый ряд других заболеваний, например, отравление, мигрень и так далее. Если вы заболели коронавирусом, то далее последуют жар, сильная слабость, кашель. Самый яркий признак — потеря обоняния.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния. Во-первых, человек не может определить качество продуктов (вдруг они испорченные). Во-вторых, он не чувствует запах дыма и газа, а это, по понятным причинам, может быть опасно и для самого человека, и для окружающих.

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это не прогноз, а результат исторического анализа, ведь COVID-19 — не первая атака вируса на человечество.