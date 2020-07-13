На днях в сети появился леденящий душу видеоролик с похищением Ольги Бузовой, на котором обнаглевшие донельзя злодеи посреди ночи напали на ведущую телепроекта, напялили ей на голову пакет и грубейшим образом засунули в багажник автомобиля. Перепуганные фанаты певицы и ведущей не находили себе места, переживая за свою любимицу. И их мольбы были услышаны, так как вскоре Ольга вышла на связь и объявила, что с ней уже все в порядке.



Чудом выжив после возмутительнейшего похищения, Бузова заверила поклонников, что сейчас уже все хорошо, несмотря на весь тот ужасный стресс, который волею судьбы ей довелось перенести. Объяснить, что же именно произошло, Ольга не смогла, но пообещала всенепременно сделать это чуть позднее.



Ведущая посетовала, что похищение не прошло для нее даром, и ее организм начал давать существенные сбои – началась некая ломота всего тела, да еще в придачу и голос чуть было не пропал совсем. На данный момент Ольга взяла паузу, чтобы как следует восстановить силы на выходных. Что ж, пожелаем Оле крепкого здоровья, хотя многие считают, что вся эта сцена с похищением была разыграна в целях пиара.