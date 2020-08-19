Председатель Госпогранкомитета Белоруссии, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода провокациях, в том числе в отношении пограничников.

«Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны», — заявил Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы, опубликованном на сайте ведомства.

«Сейчас наша с вами основная задача – усилить охрану государственной границы страны. Мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан», — отметил он.

«Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема», — отметил Лаппо.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну «боевиков и оружие», а также средства на финансирование протестов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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