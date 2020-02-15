Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов, удостоверяющих личности.

Капитан судна не выполнил требование наряда об остановке и пытался скрыться, передает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Крым. При осмотре плавсредства найдено почти 300 экземпляров камбалы-калкан и стальная рыболовная сеть, применение которой незаконно.

Судовых регистрационных документов, в том числе разрешения на вылов биологических ресурсов, у задержанных не было.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

Капитан судна признал факт незаконного вылова рыбы и заявил, что не имеет претензий к действиям пограничников, передает ТАСС.

В сентябре 2019 года российские пограничники обнаружили в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР. В декабре того же года российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил, что страна получит квоты на вылов рыбы в российских водах только после решения вопроса о браконьерстве.