Самые сильные температурные отклонения от нормы ожидаются в ближайшее время в Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Максимальное значение положительных отклонений от нормы можно увидеть на севере Западной и Средней Сибири. Туда будут идти тёплые воздушные массы из Атлантики. Так как сами температуры там обычно низкие, положительное отклонение от нормы будет высоким и составит до 15 градусов, — рассказал РБК синоптик.

Он уточнил, что в северной части Сибири ночью ожидается до минус 10–15 градусов, а днём воздух прогреется до нуля градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве из-за аномально тёплой зимы зацвели подснежники. Первоцветы обнаружили в природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты ГПБУ «Мосприрода». Обычно подснежники появляются в конце марта — апреле. Они цветут всего пару недель, за это время они должны успеть созреть и рассеять семена.

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