Экстренные предупреждения специалисты МЧС разослали жителям Москвы, Северо-Запада России, а также Центральной части страны и Дальнего Востока. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, в Хабаровском крае непогода и плохая видимость привели к остановке движения по нескольким трассам. На опасных участках круглосуточно дежурят спасатели.

В некоторых районах Ленинградской области из-за непогоды уже начались перебои с электричеством. Также в регионе к метели добавился гололед.

Аэропорт Салехарда из-за сильного снега и метели несколько часов не принимал самолеты.

Сильный ветер обрушился и на Юг России. Так, в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в Москву может прийти «хороший снегопад», а температура будет от нуля до минус пяти градусов.

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