Вирусы в России могут распространиться шире обычного из-за аномально теплой погоды. Об этом «Ура.ру» сообщил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в настоящее время среднесуточная температура в России соответствует климатическим нормам лишь на юге Чукотки и у побережья Охотского моря в Магаданской области, а в остальных регионах превышает норму на 4-12 градусов, и в ближайшие 10 дней ситуация не изменится.

Варакин объяснил, что аномально теплая погода в России — стечение обстоятельств. В этом году зона высокого давления, которая держит теплый воздух, сформировалась не над Сибирью, как это бывает обычно, а над югом Бурятии и Забайкалья. В этой связи холод уходит в Канаду, там сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима, из-за чего возникают мощные циклоны. Они и приносят тепло на северо-запад России.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев рассказал «Ура.ру», что сохранение столь теплой погоды в течение продолжительного времени может сказаться на более широком, чем обычно, распространении вирусов — на морозе бактерии гибнут, а по России с октября и без того ходит вирусная патология.

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