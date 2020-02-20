В 2020 году весна на европейской части России будет ранней. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, весна будет ранней по таким параметрам, как высота снега, состояние почвы и начало ледохода: снег растает уже в ближайшие дни, глубина промерзания почвы сейчас необычайно низкая, а ледоход будет ранним, потому что лед тонкий либо вообще отсутствует.

Долгосрочный прогноз таков, что среднемесячная температура воздуха в марте будет около или выше климатической нормы. При этом синоптик подчеркнул, что март на европейской территории России — зимний месяц. По этой причине в марте не исключены понижение температуры и снегопады. Кроме того, Вильфанд призвал не ждать повышения температуры до +15 градусов раньше второй половины апреля.

Вчера, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России объяснил, что нынешняя зима в России аномально теплая по той причине, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняют из Сибири холодный воздух.

Видео дня. В домах из-под крана полилась вода с червями