Гидрометцентр пообещал, что в середине следующей недели воздух с юга принесет тепло в регионы Центрального федерального округа, однако затем температура снизится. После теплового всплеска 17 сентября центральную Россию ждет аномальное похолодание — ниже 15 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать порядка пяти градусов.

Воздух с юга принесет тепло в регионы Центрального федерального округа в середине следующей недели, однако затем температура снизится, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после теплового всплеска 17 сентября центральную Россию ждет аномальное похолодание — ниже 15 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать порядка пяти градусов, передает ТАСС.

К слову, этой осенью россиянам лучше не посещать парки — так они смогут избежать сезонных болезней. Об этом заявила в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик подчеркнула, что вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной заболевания.

«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики.

Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — отметила Лапа.

В целом же в ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара. Такой прогноз телеканалу «Звезда» дал климатолог Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. Ученый подчеркнул, что вероятность установления температурной аномалии в любом регионе России действительно весьма высока.

«В Сибири или европейской территории — сложно сказать, но она может установиться», — сообщил климатолог.

Причиной тому может стать приход блокирующего антициклона — именно это Европа наблюдает в последние два года — в частности, текущим летом.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», — констатировал Чернокульский.

Однако опасаться глобальной мировой катастрофы в связи с предстоящими аномалиями россиянам в ближайшее время не стоит.

«Нет, ледникового периода не будет», — успокоил эксперт.

Тем не менее, он подчеркнул, что обществу давно пора предпринимать более серьезные меры в связи с постепенными проявлениями глобального потепления.

«Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить», — заключил специалист.

Вызывает беспокойство ученых и тот факт, что ледники на Земле тают как никогда быстро — Гренландия, Арктика, Антарктида — эти регионы все чаще звучат в новостях в контексте изменения мирового климата.

Космические спутники позволили довольно точно оценить темпы таяния ледников в районе Гималаев — высочайшей горной системы на Земле. Результаты поразили экспертов — выяснилось, что за последние 40 лет темпы таяния ледников в этом регионе удвоились.

Если говорить в абсолютных величинах, то, начиная с 2000 года толщина ледников там уменьшается со скоростью примерно полметра в год.

По словам авторов исследования, ускоренное таяние гималайских ледников будет иметь возрастающее воздействие. В короткой перспективе оно грозит учащением наводнений в регионе.

Что касается долгосрочных прогнозов, то могут пострадать миллионы людей, живущих в регионе, жизнедеятельность которых связана с земледелием и использованием стекающих с гор рек.

Ярче всего вероятные последствия глобального потепления проявляются в США — в начале сентября 12 американских западных штатов охватили пожары, однако настоящее стихийное бедствие наблюдается в трех из них — Орегоне, Калифорнии и Вашингтоне. Всего, по данным СМИ, погибли уже 24 человека — при этом власти готовятся к росту числа жертв.

«Мы знаем, что пожары привели к гибели людей и уничтожению тысяч построек. Мы знаем, что имеем дело со смертями, вызванными пожарами, и готовимся к случаям массовой гибели людей, учитывая имеющуюся информацию и количество уничтоженных строений», — заявил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Орегона Эндрю Фелпс на пресс-конференции.

Губернатор штата Кейт Браун сообщала ранее, что десятки человек пропали без вести в горящих районах. Пламя охватило площадь более 404,6 тыс. гектаров. Были эвакуированы 40 тыс. жителей штата — властям предстоит вывезти из зоны пожара еще 460 тыс. человек.