МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильным ветром в Московской области.

«В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.

Хозяевам автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.