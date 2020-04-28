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«Мы ориентируемся на показатели, близкие к норме и выше нормы. Но тяжело сказать, что в Санкт-Петербурге в 2020 году будет особенно жаркое лето, сейчас об этом рано говорить — долгосрочный прогноз не всегда точен», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, прогноз Гидрометцентра России говорит о том, что 2020-й может войти в пятёрку самых тёплых, но речь идёт обо всей территории страны, тогда как Петербург всегда немного в стороне.

«Близко Арктика, и чуть проходит антициклон — у нас сразу холодно», — пояснил Колесов.

Он прогнозирует, что потепление может начаться с 3 — 4 мая, когда придут циклоны.

«Не будет отрицательных температур ночью, не будет осадков в виде снега. Но ожидаются дожди. А затем будет всё теплее и теплее, и мы выйдем на долгожданные 10-15 градусов», — добавил синоптик.

Ранее Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

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