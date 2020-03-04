Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на этой неделе.

Позднякова отметила, что в ближайшие пять-шесть дней будет преобладать «тёплая, нехарактерная для этих дней марта погода».

«Сегодня у нас облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в городе +7… +9 °С, по области от +4 °С до +9 °С. Сегодня возможно, что в Москве будет повторен или перекрыт суточный максимум температуры, который для 4 марта составляет +7,5 °С и наблюдался в 1959 году. 5 и 6 марта существенных осадков не ожидается, ночи станут ещё теплее чем накануне, минимальная температура в Москве будет около +4…+6 °С», — рассказала она.

По словам синоптика, не исключено, что 5 и 6 марта температура воздуха достигнет рекордных значений или даже превысит их.

«Для 5 марта рекорд составляет +8,9 °С и принадлежит 1995 году, для 6 марта +6,4 °С и тому же 1995 году. Субботний день обещает быть более облачным и с небольшим дождём, ночь останется по-прежнему довольно тёплой, дневная температура будет около +8…+9 °С, что тоже близко к рекордным значениям. 8 и 9 марта фон температуры будет больше соответствовать середине апреля. Можно считать, что такая погода будет подарком для жительниц столичного региона», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, что в Москве в среду, 4 марта, ожидается до +10 °С.

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