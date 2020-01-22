Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к концу рабочей недели в Москву придет настоящая зима с похолоданием и снегом. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером в среду, 22 января, в столице пойдет снег, снегопад будет практически в течение всего 23 января. Ночью температура в Москве опустится до минус шести градусов, по области — до минус девяти.

Однако похолодание будет всего лишь «эпизодом», отметила Поздяникова. Уже в пятницу, 24 января, температура начнет снижаться и приблизится к нулю.

Как сообщал «Рамблер», ранее Copernicus Climate Change Service (C3S) выпустил прогноз, согласно которому в феврале температуры в Европейской части России превысят норму на четыре градуса.

До 2 февраля средние температуры будут выше нормы на четыре-шесть градусов, а затем — на два-три градуса. Ближе к середине месяца снова потеплеет, самые теплые дни придутся на 10-16 февраля.

После 23 февраля аномалия пойдет на спад: последняя неделя зимы будет теплее, чем обычно, всего на полтора градуса.

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