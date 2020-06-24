Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила Mpravda.com в среду мать погибшей девушки.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно в воскресенье из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал Mpravda.com, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями.

«Церемония кремации состоится завтра в 15.00 по балийскому времени (10.00 мск)… Мы не можем туда выехать, так как границы закрыты… Там (на Бали – ред.) из родных никого нет», — рассказала мать погибшей россиянки.

По ее словам, вопрос доставки праха на родину пока не решен.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фриланса. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее Instargam-аккаунте было более миллиона, следовать ее примеру.

«Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь», — писала Зубрина.

По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.