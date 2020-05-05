СПОРТ

Погибший в автокатастрофе футболист немецкого клуба оказался живым

03:23 05/05/2020

В 2016 году бывший защитник немецкого футбольного клуба «Шальке» Хианник Камба был признан погибшим. Однако, спустя четыре года спортсмена заметили живым и здоровым, пишет издание Bild.

Четыре года назад стало известно, что Камба погиб в автомобильной аварии. Но он «восстал из мертвых»: бывшего футболиста нашли в немецком регионе Рур в городе Гельзенкирхен. Там 33-летний мужчина, оказывается, проживает со своей семьей. Он работает химиком в энергетической компании.

Предположительно, футболист мог инсценировать свою смерть ради страховой выплаты. Его супруга получила крупную сумму с шестью нулями, предоставив страховщикам фальшивое свидетельство о его смерти. По этому поводу начато расследование.

В конце прошлого года фанаты Майкла Джексона потребовали пройти ДНК-тест у двойника певца Серхио Кортеса, так как считали, что он и есть настоящий король поп-музыки. А в октябре 2016 года австралиец инсценировал свою смерть, чтобы не выплачивать долг.



