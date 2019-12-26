Тигренок Луна, изъятый в феврале при ликвидации нарколаборатории в Набережных Челнах, погибв Казанском зооботсаде. Об этом 26 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Во время обследования у Луны выявили катаракту, а после сделанной операции появились осложнения и другие заболевания. В результате тигренок умер», — приводит агентство его слова.

В феврале текущего года полицейские обнаружили 2-месячного тигренка в ходе обыска по месту жительства предполагаемого организатора группы, создавшей в Набережных Челнах лабораторию по синтезированию наркотического вещества — мефедрона.

Позже стало известно, что названного Луной тигренка отдали на содержание в детско-юношескую конно-спортивную школу.