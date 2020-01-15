Поезда в Крым из Санкт-Петербурга начали регулярно курсировать в режиме «через день» со среды, 15 января. Постоянное движение из Симферополя в северную столицу начнется 17 января. Об этом говорится на сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская. Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.