Между Керчью и Анапой запустят регулярное пригородное железнодорожное сообщение, рельсовые автобусы начнут ходить по данному маршруту через Крымский мост с 7 марта. Об этом сообщается на сайте Минтранса России в среду, 19 февраля.

«Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. <…> Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить три раза в день. В остальные дни — дважды в день. Время в пути составит два часа», — говорится в сообщении.

Билеты можно будет приобрести в кассах, на сайте перевозчика и непосредственно в поезде. Стоимость проезда формируется.

Информацию подтвердил глава крымского минтранса Сергей Карпов «РИА Новости», отметив при этом, что расписание еще уточняется, график будет корректироваться после изучения пассажиропотока. Также министр сообщил, что рассматривается возможность продления маршрута от Керчи до Феодосии.

Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) обслуживает направления Санкт-Петербург–Симферополь и Москва–Севастополь. На сайте ЮППК сказано, что по маршруту будут курсировать два рельсовых автобуса по три вагона каждый, поезда смогут перевозить по 280 пассажиров. Каждый вагон оборудован системами отопления и вентиляции, информационными табло и санитарными кабинами.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы. К 20 января по мосту проехало 100 поездов.