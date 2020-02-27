Россия с 4 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщили журналистам в Минтрансе России.

«С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва», — сообщили в министерстве транспорта России, уточнив, что данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Согласно информации на сайте РЖД, поезд из Москвы в Ниццу делает остановки, в частности, в Вероне и Милане.

Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил в четверг журналистам в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

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