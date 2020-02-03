Поезд Пекин — Москва пересек российско-китайскую границу без пассажиров, сообщается в понедельник на официальном портале Забайкальского края.

Находящихся в приехавшем из Китая поезде железнодорожников осматривают медики.

Ранее РЖД из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостановили движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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