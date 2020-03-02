Поэтесса Вера Полозкова рассекретила третью беременность в Instagram.

Она опубликовала несколько снимков с округлившимся животом и призналась, что ждет девочку. Многодетной матерью поэтесса станет уже скоро.

«Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка, на этот раз», — подписала фото Полозкова.

View this post on Instagram весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка, на этот раз. спасибо прекрасной @irazueva_art за осуществление одной старой мечты) #родина_мантрабокса A post shared by Вера Полозкова (@bolshe_nikogda) on Mar 2, 2020 at 6:02am PST

33-летняя поэтесса воспитывает двоих сыновей — Савву и Федора. О расставании с их отцом, музыкантом Александром Бганцевым, она рассказывала в 2019 году.

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