СПОРТ

Поединок века все ближе: Фьюри и Уайлдер чуть не подрались на дуэли взглядов

16:39 20/02/2020

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Чем ближе второй бой Фьюри – Уайлдер, тем жарче страсти. Боксеры чуть не подрались на дуэли взглядов, рассказывает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Зачем ждать субботнего боя, если все отношения можно выяснить уже сейчас – без перчаток. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер пока кулаки поберегли, но костер взаимной ненависти распалили серьезно. До драки дело так и не дошло: соперников быстро разняли. Но поединок перешел в другую плоскость. Острить и Фьюри, и Уайлдер действительно умеют. Что же мы узнали из нового эпизода этого диалога? Во-первых, Фьюри после завершения карьеры обязан стать комиком, а во-вторых, Уайлдер – третий тяжеловес мира после своей мамы и самого Тайсона. Вот такие колкости. Ну и куда же без благородного бахвальства? «Кто привел тебя в большой бокс? Я привел. Кто обеспечил твою семью? Я обеспечил. Именно я принес на твой стол еду, чтобы твоя семья не умерла с голоду. Не забывай об этом», — заявил Деонтей Уайлдер.

«Я скажу тебе, кто здесь благодетель на самом деле. Это я сделал тебя звездой бокса. Благодаря мне ты получаешь такие гонорары. Ты обязан мне всем», – ответил Тайсон Фьюри. Боец MMA Джарред Брукс Нокаутировал сам себя

Уайлдер отчасти прав. После первого их боя гонорары Фьюри взлетели. Тогда Тайсон получил 11 миллионов долларов, сейчас заработает 25. Однако у Деонтея оклады все-таки выше. Что же касается шансов, то их предсказать очень сложно. По проценту поединков, завершенных нокаутом, неоспоримое преимущество у Уайлдера – в сокрушительном ударе и есть его главный козырь. Но если он не сумеет его применить, то шансы Фьюри заметно увеличатся. Впрочем, вынослив Фьюри только на ринге. В жизни ситуация иная. По его собственным словам, каждое воскресенье он думает о самоубийстве. А после победы над Владимиром Кличко, которая, казалось, открыла двери в мир богатства и счастья, напротив, ушел из спорта почти на три года, имел большие проблемы с алкоголем, наркотиками и растолстел до 170 килограммов, стал больше похож на сумоиста. Оказавшись на грани жизни и смерти, Тайсон вернулся, и более того – лучшей версией самого себя.

В преддверии боя с Уайлдером, Тайсон вновь заговорил на любимую тему очередного ухода из профессионального бокса. И на этот раз к его словам стоит отнестись максимально серьезно, ведь Фьюри уже давно ждут в рестлинге и в UFC.



