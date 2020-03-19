СПОРТ

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном официально перенесен

15:13 19/03/2020

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) сообщил об отмене поединка между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Как отмечается, бой должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли на неопределенный срок.

Организаторы чемпионата пообещали всем купившим билеты вернуть за них деньги в полном объеме.

Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса. Тем не менее официально спортивное мероприятие отменено не было.

После этого глава UFC Дана Уайт говорил, что поединок может пройти без зрителей и, возможно, за пределами США. При этом он подчеркивал, что бой состоится «в любом случае».

Примечательно, что этот поединок уже неоднократно переносился. В последний раз на турнире UFC 229 бойцы должны были драться за вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Однако американец получил травму накануне поединка, в результате российский боец вышел в октагон против Эла Яквинты и победил его.



