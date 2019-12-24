В полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России 2020» приглашены 3 392 человека. Об этом говорится в сообщении на сайте организации «Россия — страна возможностей».

По данным пресс-службы, сегодня на заседании Наблюдательного совета конкурса было объявлено, что участники, прошедшие дистанционный этап, встретятся очно в полуфиналах, где пройдут повторное компьютерное тестирование и будут состязаться в решении различных управленческих задач.

«Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 — региональных, а 3 — полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года. Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, в каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников.

«Исключением является Центральный федеральный округ — здесь приглашено 663 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области», — подчеркнул он.

Алексей Комиссаров также рассказал, что участниками суперфинала могут стать только 300 человек и все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

«Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», — заявил он.

В свою очередь первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко, выступая на заседании, напомнил, что этот конкурс не предполагает обязательное назначение на пост.

«Всем нашим победителям мы говорим, основной конкурс после победы только начинается. И что радует, в 2019 году у нас 61 «Лидер России» получил новые высокие назначения», — заметил он.

«Рамблер» писал, что в этом году заявки на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступили из 68 стран мира. Всего было подано 233 830 заявок.

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