со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» «успешно завершаются».

"Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Как рассказали в оборонном ведомстве, успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

«Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — отмечается в сообщении.

Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе, уточнили в Минобороны.

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