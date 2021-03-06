Врачи назвали симптомы, при появлении которых нужно посетить врача как можно скорее.

Врачи из Германии рассказали изданию Focus о том, какие признаки могут говорить о тромбозе. Закупорка сосудов смертельно опасна, тромбы являются причиной инфарктов и инсультов, а также легочной эмболии. Все эти состояния могут привести к моментальной смерти.

Чаще всего встречается глубокий тромбоз вен, причем, нижних конечностей. Причиной может стать нарушение свертываемости крови, повреждения сосудов, их сужение. Одними из провоцирующих факторов считают сидячий образ жизни, длительное ношение каблуков, стоячую работу. Риск растет с возрастом, у женщин он устремляется вверх после прекращения репродуктивного периода.

Симптомами тромбоза могут быть боли в икрах, отек лодыжки, боли в мышцах. Локально можно заметить изменения кожи близ места расположения тромба, а также жжение в этой области, и чувство, будто это участок кожи горячее других. Отличительной особенностью является то, что эти симптомы проявляются только на пораженной ноге, хотя не исключены и варианты тромбоза вен обеих ног.

При закупорке артерий легких иногда возникает так называемый «тихий тромбоз». Он может привести к смерти, и зачастую диагностируется уже в запущенной стадии. Однако иногда его можно обнаружить, если пациент заметит одышку, затруднения дыхания и симптомы, связанные с проблемами кровообращения — приступы головокружения, обмороки.

Все эти симптомы требуют скорейшего обращения к врачу. После необходимых обследований специалист установит диагноз и назначит лечение. Пытаться победить тромбоз народными методами категорически не рекомендуется — можно потерять время и болезнь станет опасной, а также не исключены и осложнения.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые помогут снизить уровень плохого холестерина, чтобы с высокой вероятностью избежать инфаркта.